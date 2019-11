Tennistavolo: Sconfitte le due formazioni di vertice del TT. Biella

Quarta giornata del campionato a squadre di serie B1 di tennistavolo e nuova sconfitta patita dai portacolori del Tennistavolo Biella in terra di Versilia, battuti a Livorno con il punteggio di 5 a 2. Occorre subito dire che il livello di gioco, rispetto allo scorso anno, è sensibilmente aumentato, e tutto si origina dalla serie A1. Da quest’anno infatti è stato ammesso, per gli atleti stranieri, il doppio tesseramento. Questi atleti, oltre ad essere tesserati nella propria od altra nazione, si possono accasare una seconda volta. Fatto sta che, tutte le otto squadre del massimo campionato presentano nelle loro rosa almeno due giocatori di provenienza estera. In cascata, questo potenziamento tecnico, si riverbera sui campionati inferiori, dal campionato di A2, dove ve ne militano una dozzina, in giù.

A Livorno, la squadra sponsorizzata dalla Carrozzeria Campagnolo è scesa in campo con il capitano Eugenio Panzera, Simone Cagna e Vincenzo Carmona, mentre i labronici schieravano Stoyanov, Iannis ed Andreani. I punti biellesi sono arrivati per mano di Eugenio e Vincenzo a scapito di Andreani. Il capitano poi lotta strenuamente contro il “seconda” Iannis, ma, alla fine soccombe in bella (13 a 11). Niente da fare contro Ivan Stoyanov, atleta bulgaro in Italia da moltissimi anni, già numero 36 al mondo nel ’78 che, pur over 65, gioca ancora ad ottimi livelli. Ancora una battuta d’arresto (2 a 5) anche per la formazione AssiBiella che milita nel campionato di C1. Impegnati a San Salvatore Monferrato, i lanieri non vanno oltre ad una onorevole sconfitta. Bene Francesco Gamba che supera Bianco e lotta sia contro Calabrese che Berta battuto da entrambi solamente al quinto set.

L’altro nostro punto lo conquista Tommy Ferraris, in recupero su Bianco, mentre, protagonista di una prestazione sotto tono, è stato Pietro Furno, mai entrato veramente nel match. Note positive dalla formazione del Biella-Legno che gioca in C2, impegnata ad Alessandria contro la locale formazione. Per Stefano Erba, Luca Lanza e Nicolò Manfredi tutto relativamente facile. 5 a 1 il risultato finale col punto della bandiera dei padroni di casa ottenuto da Bovone a scapito di Nicolò. Completavano la formazione mandrogna, Gallia e Rangone.

Agevole vittoria per i componenti del team RDM che disputa il campionato di D1 che hanno giocato a Baveno contro il fanalino di coda del girone. 5 a 1 l’esito finale del match, con Emanuele Gritti, Luca Formagnana e David Dabbicco che vanno tutti a punti. Il team lacuale era composto da Incarbone, Scodes e Tonini. Anche la formazione abbinata alla Pizzeria Giordano, in serie D2, ha affrontato il Baveno. Gli avversari dei biellesi, che schieravano tra le loro fila Introini, atleta dai blasonati trascorsi, apparivano, sulla carta, assai temibili, tali da ritenerli ostacolo quasi insuperabile. Ma così non è stato. Il team del tennistavolo Biella, seguito da capitan Eric Acquadro, è stato molto bravo ed ha espugnato il non facile campo avverso. Subito avanti due a zero, con la tanto bella quanto inattesa vittoria di Remus Ozarchevici su Introini e quella di Marco Solesio su Ricca. Immediata la reazione degli avversari che inanellano una tripletta (due punti di Gardella su Vittoria Furno e Remus ed uno di Introini su Marco). A questo punto è Vittoria, che con il punto su Ricca, ribalta nuovamente il trend del match; Marco, sotto due set a zero, batte Gardella e ci si porta così avanti 4 a 3. Introini rimette in parità il risultato e, nell’ultima partita, gli avversari provano a giocare la carta Zanetta, esperto giocatore di difesa.

La mossa sembra dare ottimi frutti, i primi due set sono infatti appannaggio del lacuale, ma Remus non molla, rimonta e vince. Lo score, a dimostrazione dell’ottima performance corale dei biellesi, la dice lunga. I cinque punti conquistati arrivano tutti al quinto set e due dei quali in rimonta da due a zero sotto. Meno bene per l’altra formazione di D2 impegnata ad Ivrea. I rappresentanti del tennistavolo Biella, sconfitti con il severo punteggio di 5 a 1, si devono accontentare del punto di Matteo Passaro su Benedetto, ben poco da fare per Fabio Cosseddu e Riccardo Felissati. Completavano la formazione eporediese Baiata e Buttiglieri. Nel prossimo week-end i campionati sono fermi, si giocherà però, a Torino, la prima prova predeterminata giovanile e la fase regionale dei campionati giovanili a squadre. I campionati riprenderanno tra quindici giorni con le squadre del sodalizio laniero impegnate in trasferta. La Carrozzeria Campagnolo si recherà a Sassari mentre l’AssiBiella andrà in quel di Vigevano.