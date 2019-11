Polisportiva Handicap Biellese campione d’Italia di basket ai campionati Fisdir

Sabato e domenica 9 e 10 novembre si sono tenuti a Villacidro i Campionati Italiani FISDIR di Basket . La Polisportiva Handicap Biellese si è laureata campione d’Italia vincendo in finale contro la squadra sarda padrona di casa di Villacidro per 59 a 40 con una grande prestazione di squadra in una cornice di pubblico davvero emozionante.

I ragazzi della PHB partono subito a razzo ma devono soffrire la tenacia e la fisicità della squadra sarda molto attenta a chiudersi in difesa e nelle ripartenze, chiudendo comunque il primo quarto 25 a 12 grazie ad una difesa man mano che passavano i minuti a tratti perfetta contro una squadra ostica e dimostrando ottime trame di gioco . Nel secondo tempo la partita ha avuto accellerazioni esaltanti e a tratti spettacolari con Ayoub Bouraya (31 punti e 18 rimbalzi) e il capitano Carlo Brignoni (23 punti) a trainare tutti gli atleti a referto , fino al fischio finale tra abbracci e lacrime di gioia.

Nella precedente partita vinta con Carbonia, squadra giovane e di ottime prospettive, classificatasi poi al terzo posto, Biella ha vinto giocando con tutti gli atleti alla ricerca di migliorare le azioni di gioco e l’intesa portando tutti gli atleti a punto. “Grande gioia per i ragazzi della PHB che, dopo aver raggiunto il gradino più alto l’anno scorso a Varese, si sono riconfermati in un risultato di prestigio dimostrando una crescita nel gioco di squadra, lo spirito sportivo giusto e sano divertimento – spiegano - Un ringraziamento a tutti gli sponsor e i simpatizzati che hanno permesso il raggiungimento di questo splendido risultato e che continuano a sostenere questo progetto di sport e integrazione”.

PHB BIELLA – VILLACIDRO : 59 - 40

PHB : Carlo Brignoni , Bouraya Ayoub , Casazza Gianfranco , Chiarello Daniele , Grasso Cristina, Marsano Luca, Moia Alfonso, Giovanni Paolo Donato, Marta Cantono, Marco Manini, All: I. Monfermoso , Ass: R. Panelli , B. Casazza.