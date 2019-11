Lamagna vince il Wbl di Pompei e pensa al titolo italiano

Un ottimo test quello svolto nella Romana Pompei per l'atleta di punta della Boxing club Biella Giulia Lamagna che dopo una prestazione non degna delle sue capacità e potenzialità agli Europei in Romania, ha ripreso gli allenamenti a Ponderano con il suo maestro Scaglione che è sempre pronto a spronarla ed a reindirizzarla sulla giusta via quando il percorso diventa offuscato. Giulia ha partecipato al Torneo WBL (Woman Boxing League) ospitato negli ultimi tre anni nella culla degli scavi più importanti al mondo, Pompei, dove grazie a Rosario Africano, presidente di una delle società più importanti d'Italia nella quale ha avuto i Natali la creazione del maestro Zurlo Irma Testa atleta in forza alle Fiamme Oro e prima ragazza Olimpica.

Giulia ha così dato luce al suo pugilato fatto di variazione di ritmi, colpi potenti e spostamenti millimetrici sui quali le avversarie hanno faticato a trovare il tempo per rispondere ai repentini attacchi ed ai movimenti degni di una atleta di grande livello, sempre più conscia delle proprie potenzialità. Il torneo è gestito a squadre con 6 ragazze per Regione in 6 categorie di peso; Lamagna si sta affermando con maggior sicurezza nei 54 kg, pronta per cercare di arrivare alla categoria inferiore quella dei 51 kg (categoria Olimpica). Nell'occasione ha incontrato Diana Venditti 36 enne Lombarda con all'attivo 46 match,dei quali 22 vinti, leggermente più alta della Biellese. L'incontro ha avuto sin dalle prime battute la netta sensazione della qualità di Giulia Lamagna nei confronti della milanese che ha cercato di lavorare sulla lunga distanza in modo da tenere a bada la forte Biellese che alla fine delle tre riprese si è aggiudicata il match per verdetto unanime. Ora il pensiero è indirizzato ai prossimi campionati Italiani che verranno svolti a Roma dal 11 al 15 Dicembre ed in questi giorni ci saranno le qualificazioni per i maschi dove Biella sarà rappresentata dal peso massimo, Mohamed Tarmoun pugile forte e detrminato.