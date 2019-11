Karate: Bronzo per Thomas Galeotti in azzurro a Budapest

E’ tornato con un’altra medaglia al collo Thomas Galeotti dall’Hungarian Open Grand Prix di karate, categoria cadetti disciplina kata. Alla sua seconda convocazione con la nazionale giovanile, in una gara svoltasi a punteggio, l’atleta biellese ha ottenuto il primo posto sia nella pool iniziale di 7 atleti che in quella successiva di 8 atleti.

Al terzo turno perde l’accesso alla finale per l’oro per soli 0.08, malgrado un evidente disequilibrio, a favore di un compagno di squadra già battuto precedentemente a Rijeka per 5 a 0 (a bandiere). Conquista nettamente la finale per il terzo posto, con quasi 2.00 di differenza, contro un forte atleta slovacco. Soddisfazione per l’ennesima medaglia di Thomas da parte della società di appartenenza, la Talarico Karate Team di Torino e di tutto lo staff della nazionale italiana.

I prossimi appuntamenti che lo vedranno impegnato sui tatami saranno l’Open di Campania del 1° dicembre e la Venice karate1 Youth League del 13-15 dicembre valida per il ranking mondiale.