Domani Italian Melodies in Jazz a Biella

Martedì 12 novembre alle 21,30, al Biella Jazz Club, il chitarrista torinese Luigi Tessarollo porta il suo nuovo progetto "Italian Melodies in Jazz" accompagnato da Riccardo Tosi alla batteria, Marco Micheli al contrabbasso e Paolo Porta al sax. Il concerto, appena presentato nella prestigiosa rassegna Musica Maestri del Conservatorio di Milano interpreta, fa rivivere e riarrangia grandi successi di alcune tra le più belle melodie della musica leggera italiana: temi di matrice folcloristica, canzoni d’autore, evergreen della nostra storia musicale, attraverso il linguaggio del jazz e dell’improvvisazione. Lo spettacolo porta l’immaginario comune delle melodie cantabili su di un terreno nuovo e la rilettura dei brani stimola percorsi narrativi in parte sorprendenti e in parte evocativi.Il tutto riarrangiato da Tessarollo e interpretato dal quartetto in chiave squisitamente e fortemente jazz.