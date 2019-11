Costituzione, territorio, petrolio: a Biella se ne parla con Piero Lacorazza

Costituzione, territorio, petrolio. Di tutto questo e molto altro se ne parlerà mercoledì 13 novembre, alle 21, alla Sala della Fondazione Biella Domani di via Trieste 41 a Biella, con la presentazione del nuovo libro di Piero Lacorazza Il miglior attacco è la difesa.

“Nel 2016 si svolse il referendum per l'abrogazione della norma che estese la durata delle concessioni per estrarre idrocarburi in zone di mare sino all'esaurimento della vita utile dei rispettivi giacimenti – spiegano gli organizzatori - Piero Lacorazza era allora Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, una delle regioni che aveva chiesto il referendum e l'unica dove si raggiunse il quorum, e coordinatore nazionale del Comitato referendario. Si prospetta un'iniziativa interessante, anche al di là della questione specifica delle trivelle in mare, e un'occasione di confronto”.