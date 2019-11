Tutti pazzi per Ben Cuncià: più di 2200 presenze nei ristoranti Biellesi FOTOGALLERY

Sono stati oltre 2000 i menu’ per Ben Cuncià: il festival della polenta concia biellese. "E’ stato un vero successo - commentano gli organizzatori della pro loco di Biella -. Speravamo andasse bene, ma abbiamo superato ogni piu' rosea aspettativa". Oltre 2000 i kit prodotti ma oltre 2200 le prenotazioni complessive anche arrivate all'ultimo momento. I 23 ristoratori sparsi tra il Biellese, Valle Oropa e Oasi Zegna non hanno avuto problemi a venire incontro alle esigenze degli ospiti di Ben Cuncià e a ritagliare ben più di un posticino per ognuno.

"Questa è una vittoria del nostro territorio - ammette, orgogliosa, la pro loco -.Siamo riusciti a trovare il senso di comunità: ristoratori che si sono sfidati nel presentare i menu’ migliori e commensali che per un giorno hanno organizzato pranzi/cene con amici o familiari per passare una giornata diversa mangiando il piatto della tradizione". “Per noi è un successo sotto tutti i punti di vista - commenta il presidente pro loco Biella, Cristian Clarizio -. Volutamente Ben Cuncià è stato pensato per valorizzare la nostra cucina tipica. Volevamo avesse un forte impatto sull’economia territoriale e così è stato". Tutto ciò che gira intorno a Ben Cuncià infatti è prodotto da aziende biellesi per aziende biellesi, con lo scopo di portare cittadini e non a gustare le prelibatezze preparate dai ristoratori del posto. "Un circolo economico perfetto per valorizzare, commercio, gastronomia e territorio".

"Tutto questo, ci tengo a dirlo, - continua Clarizio - non sarebbe stato possibile senza l’impegno dei volontari della pro loco di Biella, senza l’aiuto dei media locali e di aziende che si occupano di digitale che hanno aiutato con spirito di sacrificio. E' un successo che va condiviso con tutti".