Gli integratori contro la tensione addominale

A nessuno piace avvertire tensione addominale, soprattutto se la pancia gonfia si verifica spesso e dura a lungo. In molti casi questo disturbo è correlato a un rallentamento della digestione, dovuto allo stress, ma anche ad uno di stile di vita non corretto. Mangiare in fretta, preferire alimenti ricchi di grassi saturi e di carboidrati raffinati, pasti troppo abbondanti, sono tutti comportamenti comuni a molti soggetti. Oggi si possono limitare i sintomi dovuti alla digestione rallentata grazie a integratori a base vegetale. Si tratta di sostanze naturali, prive di effetti collaterali, che si possono assumere ogni giorno.

I sintomi

La cattiva digestione può portare a diversi sintomi, tutti correlati tra loro. Lo stomaco gonfio , l’intestino pesante, la tensione addominale, il gas nell’intestino, gorgoglii sinistri che fanno sentire in imbarazzo, sono tutti sintomi più o meno comuni. Se la pancia gonfia si presenta dopo un lauto pasto, ad esempio dopo il pranzo di Natale, possiamo considerare questo sintomo come del tutto normale e non preoccupante. Ci si deve invece preoccupare se la pancia si gonfia con buona regolarità, ad esempio dopo colazione o dopo un pranzo di lavoro leggero e poco impegnativo.

Le patologie

Se la tensione addominale persiste a lungo e si manifesta decisamente molto spesso è importante recarsi dal medico di famiglia. Ci verranno consigliati degli esami diagnostici, volti a scongiurare la presenza di gravi patologie che possono causare tutti i sintomi sopra descritti. Non stiamo parlando di patologie eccessivamente diffuse, quindi non ci si deve subito preoccupare, meglio però valutare con attenzione l’eventuale presenza di tali patologie. In alcuni casi chi soffre di tensione addominale dopo i pasti è affetto da intolleranze o allergie alimentari. La cura in questi casi spesso consiste nell’eliminare l’alimento incriminato, seguendo una dieta specificatamente indicata dal medico curante.

La pancia gonfia senza patologie

Per un numero elevato di persone invece la pancia gonfia è un sintomo che non si può correlare ad alcuna specifica malattia. Solitamente è lo stile di vita che influisce sulle difficoltà digestive, cosa che si può però modificare con una certa facilità. Partendo dall’utilizzare integratori che favoriscano la digestione e il transito intestinale. Molto efficaci sono gli estratti di carciofo e di tarassaco, che non solo aiutano il lavoro di fegato e stomaco, ma anche permettono di accelerare il transito degli alimenti nell’intestino, grazie alla presenza di fibre.

Cambiare stile di vita