Sabato 16 Novembre ritorna la Rassegna di Canto Popolare del Coro Burcina. Ospiti del sodalizio biellese saranno il Coro Alpino “Il Quadrifoglio” di Borgo d’Ale ed il Coro “Euphonia” di Mori (Trento),due formazioni di estrazione musicale diverse tra di loro.Il coro Alpino Il Quadrifoglio nasce nel novembre del 1996 da un gruppo di amici appassionati di canti della tradizione alpina e popolare.

La prima uscita ufficiale è avvenuta a Vercelli nell’agosto 1997 e ne sono seguite numerose altre a scopo benefico, presso scuole, case di cura e di riposo e rassegne corali in Piemonte, Liguria e Lombardi. Il coro è iscritto all'ACP (Associazione Cori Piemontesi).Nel 2010 il coro ha inciso il suo primo CD che comprende 16 brani che rispecchiano la varietà dei canti in repertorio. Il coro è diretto da Giuseppe Geraci Il coro Euphonia nasce nell’ottobre del 2000, è composto attualmente da 22 elementi diretti da luglio 2012 da Alice Calabri.

Il repertorio, ancora in formazione, spazia tra differenti culture e periodi storici: dalla musica antica delle villanelle e delle canzonette, a brani popolari italiani e dialettali, brani stranieri, spiritual dei neri d’America fino alla musica moderna e contemporanea. Ha già partecipato ad alcune rassegne tenutesi in ambito locale, a concerti di beneficenza, a manifestazioni durante le festività natalizie e pasquali; tra gli eventi degni di essere ricordati citiamo la partecipazione per due anni consecutivi alle feste vigiliane a Trento, alle tre edizioni della festa della coralità e, in giugno 2011, alla 35^ edizione di Venezia in Coro.

Il Coro Burcina, diretto da Mario Ciabattini,aprirà la Rassegna con una breve selezione dei suoi canti che lo hanno fatto apprezzare nel mondo corale e che coinvolgerà tutto il pubblico presente alla rassegna. Appuntamento quindi per sabato 16 novembre alle 21 a Biella presso la Chiesa Parrocchiale di S.Biagio. Ingresso libero.