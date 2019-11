LILTforBiella 2019, la solidarietà incontra la moda. Ospiti d'eccezione sul palco del Sociale

Sarà la moda il filo conduttore dell’edizione 2019 di LILTforBiella, l’ormai tradizionale serata di Gala organizzata di LILT Biella per chiudere la Campagna Nastro Rosa di ottobre all’insegna dello spettacolo, della cultura e dello sport che è ormai giunta alla sua sesta edizione. Grazie al contributo del Comune di Biella, che ha messo a disposizione gratuitamente il Teatro Sociale Villani, e alla collaborazione di aziende e professionisti che presteranno la loro abilità per l’organizzazione e la riuscita della serata, LILT Biella avrà la possibilità di offrire uno spettacolo esclusivo e soprattutto, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito attivamente a Lilt for Women – Campagna Nastro Rosa 2019.

Ospiti d’eccellenza a LILT for Biella 2019

Come per le edizioni passate, ancora una volta sul palco del Teatro Villani saliranno ospiti, della musica, dello sport, dell’arte e dello spettacolo che hanno un legame con il territorio Biellese e che grazie alla loro professionalità nei diversi ambiti, hanno fatto conoscere la città di Biella a livello nazionalee internazionale. Come le sartorie Maddalena Colpo, Angela Maltese e Giovanni Barberis Organista che saranno le protagoniste della serata. Sempre tra i protagonisti, Alberto e Attilio Cerruti, con la storia dell’omonimo lanificio e i ragazzi dell’ITS TAM, il futuro della moda biellese. Lo spettacolo sarà condotto da Cristiano Gatti, Presidente Confartigianato di Biella e presentatore.

I comici di Zelig per LILT Biella

Durante la serata non mancheranno le risate con Dedio e Federica Ferrero, comici di Zelig.

Premio Caucino a LILT for Biella 2019

Nell’ambito della serata verrà consegnato anche il “Premio Caucino”, il riconoscimento ormai noto nel biellese che ogni anno LILT Biella assegna a chi si è contraddistinto in modo particolare, per il sostegno dato all’associazione.

Come partecipare alla serata

L’ingresso alla VI edizione di LILT for Biella è libero sino ad esaurimento posti. L’ora di inizio è prevista per le 20:30 presso il Teatro Sociale Villani di Biella.