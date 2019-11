Dal Nord Ovest - Trovato uomo a terra, in un lago di sangue con la gola tagliata

Giallo ad Alessandria, dove, nella giornata di domenica, un uomo è stato trovato gravemente ferito, in un lago di sangue, nel parcheggio di piazza Garibaldi.

Si tratta di un italiano, 40enne, finito in rianimazione all'ospedale di Alessandria. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’accaduto che, al momento resta avvolto nel mistero. Dalle prime informazioni, l'uomo ha riportato una profonda ferita al collo e, nelle vicinanze, sono stati trovati cocci di bottiglia.