Dal Nord Ovest - perde il controllo dell'auto: incidente a Santhià con un ferito

L'incidente in corso 2 Giugno a Santhià è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre. Verso le 14,20 due squadre dei Vigili del Fuoco, del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenute sul posto del sinistro nel quale era coinvolto un unico mezzo. L'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso la messa in sicurezza della vettura coinvolta e del tratto di strada interessato. Sul posto anche il personale sanitario del 118 per una persona ferita e i Carabinieri