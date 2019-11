Sistema antinquinamento modificato, ritirata carta di circolazione dell'autoarticolato

Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Biella in servizio di Vigilanza Stradale, durante il controllo di un autoarticolato di proprietà di una ditta di Pescara, ha rilevato la presenza di un’apparecchiatura elettronica che simula l’utilizzo nel veicolo dello speciale additivo per motori diesel euro 6 denominato AdBLUE modificando il sistema SCR e i dispositivi antinquinamento.

In pratica i veicoli euro 6 e seguenti, sono muniti di un serbatoio supplementare contenente l’AdBLUE che consente di ridurre le emissioni inquinanti. Il mezzo non aveva questo serbatoio per l'additivo ma un'apparecchiatura che simulava la presenza a scapito però delle emissioni inquinanti e dell'ambiente. L’apparecchiatura è stata sequestrata e il veicolo sottoposto a fermo con il ritiro della carta di circolazione.