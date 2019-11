Iraq, l'Isis ha rivendicato l'attacco: 5 i militari italiani feriti. La vicinanza degli Alpini

L'Isis ha rivendicato l'attacco dove sono rimasti feriti cinque militari italiani. Nessuno è in pericolo di vita ma alcuni potrebbero essere operati nuovamente. L'esplosione di ieri dell'ordigno rudimentale non è collegabile a «una strategia contro gli italiani», apprende l'Adnkronos da fonti dello Stato Maggiore della Difesa.

L'operazione era in corso in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta al Daesh. L'esplosione non ha nessun nesso con Nassiriya, la strage avvenuta il 12 novembre 2003 e nella quale morirono 12 carabinieri, 5 militari dell'Esercito e 2 civili italiani e nella quale persero la vita anche 9 iracheni.

Vicinanza espressa dalle penne nere dove il Presidente Sebastiano Favero insieme a tutta l’Associazione Nazionale Alpini "esprime profonda vicinanza ai militari feriti durante l’attentato in Iraq e alle loro famiglie, formulando l’augurio di una pronta guarigione. Esprime altresì la vicinanza al Ministero della Difesa e a tutte le Forze armate per il grande impegno del Paese nelle missioni all’Estero e in particolare in un teatro delicato come il Medio Oriente e l’Iraq".