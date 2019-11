Gaglianico: Cade in casa e non riesce a muoversi, donna soccorsa da Vigili del fuoco e 118 FOTO

Non riusciva a muoversi dopo essere caduta nella sua abitazione di via San Pietro, a Gaglianico. L'episodio è accaduto intorno alle 9,30 di questa mattina, 11 novembre. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno aperto l'alloggio e l'hanno aiutata a rialzarsi. Gli operatori sanitari del 118, giunti poco dopo, hanno verificato le condizioni della donna, che non dovrebbero essere gravi. L'anziana donna è stata medicata sul posto.