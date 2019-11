Biella, odore di gas allarma i residenti di via Marucca. Era una bombola chiusa male

Attimi di apprensione ieri sera, 11 novembre, per il forte odore di gas che intorno alle 19 si è avvertito in un condominio di via Marucca a Biella. Il sopralluogo dei Vigili del fuoco si è protratto per qualche ora, fino a quando la perdita è stata individuata: l'inquilina di uno degli appartamenti non avrebbe chiuso correttamente la bombola dopo averla cambiata, provocandone così la fuoriuscita.

Dopo essere stata contattata dai pompieri perché fuori casa in quel momento, la donna ha fatto ritorno nella sua abitazione permettendo agli stessi di mettere in sicurezza la zona e di riportare la situazione alla normalità.