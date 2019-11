Biella, dopo i danni al Penny Market, il 25enne gambiano torna protagonista all'ex hotel Colibrì

E' lo stesso 25enne, già protagonista dei danni procurati al Penny Market di viale Macallè nella prima serata dell'8 novembre, a creare nuovamente scompiglio, domenica pomeriggio alle 16, fuori dal centro accoglienza di via Cerruti a Biella, ex hotel Colibrì. Il ragazzo, residente a Biella, già barcollante e in stato confusionale, alla vista dell'operatore della struttura, originario del Marocco, gli ha chiesto una sigaretta. Al rifiuto ha iniziato ad inveire contro l'uomo accusandolo di razzismo e probabilmente prendendo a pugni il muro dello stabile. A quel punto è scattata la chiamata al 112.

Ad allertare due pattuglie della squadra volante sono stati gli stessi sanitari del 118 impotenti davanti alla forte agitazione del giovane. Quando era seduto sul marciapiedi di via Cerruti, alla vista dei poliziotti il giovane si è ancor più inalberato, pronunciando frasi del tipo "vi odio".

A quel punto, per fermarlo, gli agenti hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione alla polizia. L'uomo con tutte e due le mani insanguinate è stato poi caricato sull'ambulanza e trasportato al pronto soccorso, dove è stato sedato. Non esistono per ora altre denunce di possibili aggressioni verso cittadini ma risultano chiari i problemi del giovane che a distanza di pochi giorni, prima ha danneggiato il Penny Market di viale Macallè, poi creato scompiglio fuori dal centro di accoglienza dell'ex hotel Colibrì.

Il fatto di domenica pomeriggio ha costruito molta interazione sulle pagine social con alcune dichiarazioni del vice sindaco Giacomo Moscarola e i relativi commenti, tra i quali spiccano le parole del consigliere comunale uscente dei 5 Stelle, Giovanni Rinaldi. A stretto giro di posta, sulla sua pagina social, è intervenuta sull'argomento anche il sottosegretario biellese Lucia Azzolina, così come Andrea Basso del Pd.