Soroptimist Club Biella, consegna borse di studio a tre studentesse

Il Soroptimist Club di Biella ha consegnato tre borse di studio a studentesse meritevoli. Le tre giovani hanno infatti una media scolastica superiore al 9. La piccola cerimonia si è svolta alla presenza dei rispettivi genitori, dirigenti scolastici e le socie del Club. “È stato bello vedere l'emozione delle ragazze – spiegano - l'orgoglio dei genitori e la soddisfazione dei dirigenti. Le Borse di Studio sono triennali. Le Soroptimist credono nel potenziale delle donne e nel valore del continuo supporto. Il Club di Biella ha istituito le borse di studio per sostenere le famiglie e per premiare le studentesse, che per tre anni consecutivi possono veder riconosciuti il loro impegno ed i loro meriti”.

Nel primo anno sono state premiate, per il 2018/19: Nadia Habilaj, che frequenta il Liceo Scientifico Avogadro, con la media scolastica del 9,09; Angela Biancofiore, dell'I.I.S.G&Q Sella, con la media del 9,17; infine Gaia Frassati dell'I.I.S. Eugenio Bona, con la media del 9,73. Per aggiudicarsi la seconda borsa le ragazze dovranno confermare le valutazioni, al termine dell'anno scolastico 2019/20. Grande emozione delle ragazze, dei genitori, dei referenti scolastici presenti e delle socie, con l’augurio di proseguire gli studi sempre con entusiasmo.