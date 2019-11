Mongrando in pellegrinaggio a Oropa ricordando la caduta del Muro di Berlino

Oltre 50 persone hanno preso parte ieri, domenica 10 novembre, al tradizionale pellegrinaggio delle parrocchie di Mongrando al Santuario di Oropa. Insieme a loro e al primo cittadino Antonio Filoni erano presenti anche i partecipanti della marcia della pace, partita la stessa mattinata da Ronco Biellese. Al termine della santa messa, ci si è fermati all'esterno della basilica per alcuni momenti di riflessione inerenti ai muri che ancora esistono e che si stanno costruendo in vari parti del mondo. Un modo per ricordare al meglio il trentennale della caduta del muro di Berlino.