Buona la prima per il Mercatino degli Angeli 2019, a ruba i Lodopuzzle FOTO

Grazie al tempo favorevole di domenica 10 novembre, la prima giornata del Mercatino degli Angeli ha visto l’afflusso di molti visitatori che si sono recati a Sordevolo per fare un primo shopping natalizio e regalarsi qualche momento di relax fra le circa 100 bancarelle, che esponevano interessanti e particolari prodotti artigianali, e le molteplici possibilità che l’evento offre.

Gettonatissimi i Lodopuzzle, una trentina di giochi in legno di grandi dimensioni che il Mercatino mette gratuitamente a disposizione di grandi e piccini che possono ritrovare il sapore del divertimento senza stimoli elettronici, in modo ecologico ed al tempo stesso dinamico e interattivo. Apprezzate anche le quattro mostre presenti quest’anno: l’Archivio Lanifici Vercellone, Emozioni nel legno, Sguardi sulla fauna alpina e, in particolare, il Museo della Passione dove i visitatori si dimostrano sempre molto interessati e attenti alle spiegazioni delle guide che illustrano loro la storia della bicentenaria tradizione sordevolese: “la Passione di Sordevolo”.

Inoltre, poiché la Passione andrà in scena la prossima estate, all’interno del mercatino è presente uno stand che fornisce tutte le informazioni e dove è già possibile acquistare, a prezzo scontato solo per questo periodo, i voucher per assistere alle rappresentazioni 2020 (un’opportunità anche per un eventuale regalo natalizio di cui in molti hanno approfittato), oppure il nuovo libro “Sordevolo, dove la Passione opera”. Ottima affluenza anche presso il servizio ristorazione che ha proposto un ricco menù di piatti tipici. E, per i più golosi, una tazza della particolare “cioccolata degli angeli” non è potuta mancare….40 litri di cioccolata calda hanno soddisfatto i palati!!!

I protagonisti degli intrattenimenti musicali pomeridiani sono stati il gruppo itinerante “Eva Cèra” e i circa 30 ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico con “Cuori in coro” che, con il supporto dei loro insegnanti, hanno cantato e suonato una decina di brani per il pubblico che aveva gremito il teatro dell’Oratorio Parrocchiale. La prossima domenica l’appuntamento si rinnova dalle 10 alle 18. Al pomeriggio, da non perdere, il concerto dei “Gassman”, gruppo punk-rock che sta acquisendo sempre più notorietà e che sta debuttando con il disco “Noi non ci facciamo male”. Per la rassegna Angeli in coro sarà la volta della Scuola Elementare di Cerrione. ….e poi caldarroste, vin brulé, cioccolata calda, giochi in legno, momenti culturali e mille originali idee regalo!!!!