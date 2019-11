Alessandro Ottaviano Ricardi, un prelato biellese tra religione e politica

Secondo il racconto dei vangeli, un giorno alcuni alti rabbini del Tempio di Gerusalemme consultarono Gesù sulla legittimità o meno di pagare il tributo all’Impero romano, di cui allora la Giudea era provincia. La domanda era in realtà un tranello con cui consegnarlo ai romani in caso di diniego e con il quale invece screditarlo agli occhi del popolo in caso di assenso, ma il Maestro rispose abilmente: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.». Oggi, tale affermazione, di uso comune, vuole essere un invito a riconoscere i meriti di ciascuno, e un’esortazione a tenere separate tra loro politica e religione, entrambe realtà importanti nella vita dell’ uomo ma scandite da esigenze ben diverse tra loro.

Eppure, tale esigenza è stata raramente considerata nella storia, soprattutto durante il Medioevo, quando la Chiesa assunse i poteri terreni con l’ avvento dello Stato Pontificio, che per oltre un millennio tra il 751 al 1870 rappresentò una grande potenza politica e diplomatica, fino alla Riunificazione risorgimentale e ai Patti Lateranensi, con i quali il papato tornò alla sola autorità spirituale rinunciando formalmente ad ogni pretesa di autorità civile negli affari interni italiani, pur continuando a vantare un’ elevata influenza politica e sociale resa inviolabile dalla santità della sfera spirituale di cui secondo la tradizione l’ ordine era stato consacrato da Gesù nella persona di San Pietro.

Uno dei dignitari religiosi più in vista nei tempestosi anni risorgimentali fu un aristocratico biellese che, una volta salutata la terra natia, si preparò ad una ragguardevole carriera assistendo personalmente ai grandi eventi della Riunificazione e partecipando al Concilio Vaticano I, in cui si schierò su tematiche spirituali tenendo conto di un particolare miscuglio di ragioni sia spirituali che temporali: l’ arcivescovo Alessandro Ottaviano Ricardi, dei conti di Netro e Groscavallo.

Alessandro Ottaviano Ricardi nacque a Biella il 23 maggio 1808, quarto dei tredici figli del conte Felice Federico e della contessa Giulia Spitalieri di Cessole. I Ricardi, detti anche Riccardi, erano un antico e illustre casato aristocratico, molto in vista negli ambienti politici del Regno dei Savoia, ai quali erano molto vicini, e annoverava tra i propri esponenti vari condottieri e alti prelati. Il padre era maggiordomo reale di Vittorio Emanuele I. Laureatosi in teologia il 30 maggio 1832, fu ordinato presbitero il successivo 26 giugno e servì come canonico a Torino, per poi fungere da elemosiniere del sovrano e addetto a quasi tutte le congregazioni di carità della capitale.

Il 20 febbraio 1842 fu consacrato vescovo dal cardinale Giacomo Filippo Fransoni di Santa Maria in Ara Coeli, e quattro giorni dopo fu nominato vescovo di Savona e Noli su indicazione di re Carlo Alberto. Amato dai diocesani e memore dei suoi legami con i Savoia, evitò le opposizioni e i movimenti antigovernativi diffusi dopo il 1848. Nel 1849 si recò a Gaeta per presentare a Pio IX l’ invito dei Savoia a visitare il loro reame, a cui il pontefice manifestò contrarietà per l’ indifferenza della dinastia verso i problemi che i recenti moti avevano provocato anche nel dominio pontificio.

Noto per la moderazione e la liberalità, si guadagnò la stima di re Vittorio Emanuele II, che caldeggiò la sua nomina ad arcivescovo di Torino perché aiutasse a calmare i malumori politici e sociali sorti con l’ introduzione delle Leggi Siccardi, approvate a grande maggioranza dalla Camera e tese ad abolire gli antichi privilegi del clero e a separarlo dallo Stato, avvicinando il diritto piemontese a quello di altri Stati europei. La nomina fu appoggiata da Pio IX, che lo elevò ad arcivescovo il 22 febbraio 1867: fu il primo presule nominato dopo un quinquennio di diocesi vacante a causa del contrasto tra Santa Sede e neonato governo italiano sulla nomina dei vescovi.

Il nuovo monsignore di Torino acquisì in poco tempo un enorme prestigio e un generale consenso e stima, e rivolse la propria attenzione alla formazione dei nuovi sacerdoti. Il suo orientamento, un po’ liberale e un po’ filosabaudo, gli valse spesso decise critiche del Santo Padre, nondimeno gli venne riconosciuta una condotta stabile e mai avventata nelle situazioni più delicate. Poco dopo l’ assunzione della guida della comunità cristiana torinese, si mostrò contrario alle opere di don Giovanni Bosco, celebre presbitero e pedagogo, fondatore della congregazione dei Salesiani e dedito al sostegno dei giovani disagiati, soprattutto educativamente, rifiutando l’ ordinazione agli aspiranti che non avevano frequentato il seminario diocesano, benché i salesiani avessero ricevuto il pontificio decreto di lode il 23 giugno 1864.

In precedenza, tuttavia, quando ancora era vescovo di Savona, aveva rivolto determinate premure verso l’ oratorio di don Bosco. Vi erano quindi buoni rapporti tra i due, incrinati da quanto riguardava la formazione dei chierici di don Bosco: per l’arcivescovo, infatti, i novizi dovevano essere seguiti totalmente da lui tramite gli insegnanti del seminario locale, per poi ricevere l’ ordine sacro e le assegnazioni di sede. Don Bosco volle spiegare che la sua opera era a sostegno sia della Chiesa di Torino che di altre comunità, invitando più volte l’ arcivescovo presso l’ oratorio di Valdocco, ma monsignor Ricardi, pur non rompendo il legame tra loro, vi pose un freno sostenendo che la disciplina e lo spirito del suo oratorio esprimessero un che di poco ecclesiastico.

Si narra che tra loro si aprì un solco insanabile, e che le svariate idee di don Bosco avessero suscitato la disapprovazione di alcuni alti padri della Chiesa, e stando ad alcune voci si riferì all’arcivescovo che don Bosco aveva addirittura perso il senno, quindi urgeva ricoverarlo in manicomio: si chiamò la vettura del nosocomio, impossibile da aprire dall’ interno, e fu dato al cocchiere l’ ordine di non ascoltare ciò che avrebbe detto il paziente, che avrebbe potuto spacciarsi perfino per il papa.

Monsignor Ricardi sarebbe andato di persona a Valdocco per convincere don Bosco a salire sulla vettura, con la scusa di una visita ad alcuni terreni da destinare alle opere a cui pensava, e al momento di salire il sacerdote l’avrebbe rispettosamente convinto a entrare per primo, sbattendo poi la porta senza salire e invitando il cocchiere ad andare: monsignor Ricardi, capito il tranello, avrebbe iniziato a urlare e a esigere di essere fatto scendere, ma il cocchiere si sarebbe attenuto agli ordini procedendo fino all’ arrivo al manicomio.

Ormai dignitario influente e rispettato, il 22 aprile 1868 monsignor Ricardi fu scelto per celebrare nel Duomo torinese di San Giovanni le nozze del principe ereditario, Umberto di Piemonte, con Margherita di Savoia-Genova, assistito dagli arcivescovi di Milano e Udine e dai vescovi di Mantova e Savona e Noli. Dopo tale evento, a cui succedette l’ ostensione della Sindone, fu insignito del Collare della Santissima Annunziata. Il successivo 8 dicembre prese parte al Concilio Vaticano I, la ventesima riunione ecumenica convocata da Pio IX al fine di discutere importanti argomenti quali le missioni apostoliche, le relazioni del papato con gli altri Stati, i riti orientali, il razionalismo, il liberalismo, il materialismo, l’ ispirazione della Bibbia e, soprattutto, l’ infallibilità papale, dogma secondo cui il pontefice non può sbagliare quando si esprime come dottore o pastore universale della Chiesa: la discussione in proposito fu assai animata, in quanto molti sostenitori ritenevano avventato imporre apertamente tale dottrina, tanto da rischiare un allontanamento di molti fedeli e persino dei convertiti nel sospetto che la Chiesa beneficiasse di un’ opportuna alleanza straniera. Analogamente ad altri dignitari piemontesi, l’ arcivescovo Ricardi si schierò con gli antinfallibilisti, sostenendo di poter credere all’ infallibilità del Santo Padre con il cuore ma non con la mente, ma in realtà in molti videro come vero motivo i legami del suo casato e i suoi personali con i Savoia, ormai pronti a prendere Roma e lo Stato Pontificio nel contesto della Riunificazione nazionale sotto il proprio vessillo.

Il decreto dell’ infallibilità venne ufficialmente sancito poco prima del 20 settembre 1870, quando l’assemblea venne sospesa per la Presa di Porta Pia, ma l’arcivescovo di Torino era stato già costretto ad abbandonare il Concilio nel precedente mese di aprile per motivi di salute, rientrando a Torino ove morì il successivo 16 ottobre, venendo sepolto nel Cimitero monumentale cittadino, nella tomba di famiglia: fu il primo arcivescovo a cui il governo rifiutò la sepoltura in cattedrale.