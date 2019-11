A Donato si racconta la storia di Giuseppe Anice trascritta in un libro

Sabato 9 novembre, alle 15, è stato presentato al pubblico presente al Salone Società Operaia di Donato il libro "Ero di nessuno" di Giuseppe Anice, nonno materno del compianto decano dei giornalisti biellesi Mario Pozzo. Il libro è stato scritto a mano dall’autore su tre quaderni per lasciare ai cinque figli una memoria storica della sua vita durissima, a partire dalla nascita, il due giugno 1894, quando due giorni dopo fu esposto all’ospizio di Biella, preso a balia per qualche mese e dai sei anni affidato alternativamente a decine di famiglie che lo sfruttavano sia per ricevere il sussidio, sia per utilizzarlo per i lavori più umili e faticosi.

Il libro racconta l’impegno di Giuseppe Anice profuso nel tentativo di non essere più nessuno ma di diventare persona tramite il lavoro e la creazione di una famiglia unita. La pubblicazione del libro è stata fortemente voluta dal nipote Mario e dal pronipote Riccardo Pozzo senza stravolgere i contenuti del nonno Giuseppe, che forse non era stato perfetto nella forma, avendo potuto frequentare solo la seconda elementare. L’opera è stata presentata al Premio Pieve di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, dove da 35 anni vengono presentate e premiate opere autobiografiche di persone comuni. Il Paese, che conta circa 4000 abitanti, dal 1984 ha finora raccolto e conservato in un archivio oltre 8000 storie di vita tra diari, memorie ed epistolari degli italiani.

Alla manifestazione di Donato sono intervenuti Desirée Duoccio - Sindaco di Donato, Roberto Favario - Presidente Unioni Comuni Montani Valle Elvo Unione Montana Valle Elvo, Pietro Clemente, -Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, Davide Porporato dell’ Università del Piemonte Orientale, Ivano Maffeo del Centro Documentazione Emigrazione Ecomuseo, Domenico Cipolat - Finalista Premio Pieve 2019 e Riccardo Pozzo, pronipote di Giuseppe Anice.