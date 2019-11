Oltre 90 persone a Candelo per i Profumi d'Autunno

Domenica 10 novembre i volontari dell’Associazione Anziano è bello hanno organizzato per gli anziani di Candelo il pranzo Profumi d’Autunno. Al pranzo hanno partecipato più di 90 persone, iscritte regolarmente all’associazione. L’Associazione Anziano è bello è un centro di ritrovo e di aggregazione per gli anziani, si organizzano pranzi, soggiorni marini, tornei di bocce, di carte, gite annuali e dal mese di ottobre è partito anche un corso di ballo liscio che si svolge tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

“E’ sempre una gioia per me sostenere e condividere le iniziative organizzate a favore degli anziani del nostro paese. Un grazie speciale a tutto il direttivo dell’Associazione e alla Presidente Leda Rizzo. Oggi più che mai, a Candelo l’indice di vecchiaia cioè il rapporto tra ultrasessantacinquenni ed il numero di giovani fino a 14 anni è 262,8% ; l’Anziano come uomo di esperienza, dotato di saggezza e di profondità di intuizione ha un ruolo formativo strategico nel turnover generazionale. Il mio impegno è di rispondere, alle loro esigenze e alle loro richieste attraverso il lavoro svolto dai Servizi Territoriali ma è anche quello di condividere e di promuovere le iniziative positive che fanno stare bene! “commenta l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo.