Dal 2020 il parcheggio dell'ospedale sarà a pagamento. Firmata la convenzione comune-Gestipark

È ufficiale: dal 2020 il parcheggio dell’ospedale di Ponderano sarà a pagamento. Dopo le numerose polemiche sollevate negli ultimi anni, il comune ha firmato la convenzione con Gestipark, la società di Albisola Marina che si occuperà della gestione dei parcheggi blu. Nella giornata di oggi i tecnici dell’azienda hanno effettuato il sopralluogo in città, per valutare le opere da realizzare. Oltre alla manutenzione e alla pulizia delle aree esterne, infatti, l’azienda dovrà installare un impianto di videosorveglianza, realizzare una strada che colleghi l’area in territorio di Biella alla via principale e collocare i caselli all’entrata e all’uscita del parcheggio.

Saranno poi da sistemare i bordi degli ingressi, intervento che richiederà lo spostamento di alcuni posteggi dall’entrata ad un’altra zona, ancora da definire. La tariffa, come stabilito durante l’assemblea dei sindaci in Provincia, è forfettaria e avrà un costo pari a un euro al giorno dopo la prima mezz’ora di sosta gratuita. I lavori potrebbero durare dai due ai tre mesi: per questo è probabile che la sosta a pagamento diventi realtà a partire da marzo 2020.