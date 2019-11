Biella: Iniziato il nuovo corso per Volontari di Protezione Civile

Giovedì 7 novembre, in presenza del Responsabile del Servizio della Protezione Civile Città di Biella, Maurizio Lometti, ha preso il via il corso per Volontari di Protezione Civile, promosso dal Servizio di Protezione Civile della Città di Biella.

Una ventina i partecipanti, di cui alcuni iscritti al Gruppo Comunale della Città di Biella, alcuni provenienti anche da altri Gruppi comunali ed associazioni di volontariato della provincia.La prima delle 24 lezioni in programma è stata tenuta dalla dott.sa Cristina Lanini, viceprefetto aggiunto della Provincia di Biella, che ha illustrato ai corsisti la struttura della Protezione Civile e il ruolo della Prefettura nella gestione delle emergenze.Il corso vedrà il suo epilogo martedì 11 febbraio con l'esame finale, dopo avere toccato temi quali la sicurezza negli ambienti di lavoro, i rischi e gli obbiettivi della P.C., il ruolo dei VVF nella P.C., cenni di geologia, modalità di ricerca persone, i cantieri in emergenza, l'incendio e la sua prevenzione, le responsabilità civile e penali del volontario di P.C., cenni di primo soccorso e telecomunicazioni.Un corso a tutto tondo per formare dei volontari operativi. Si ricorda che il Gruppo Comunale della Città di Biella prosegue la sua formazione costantemente con due appuntamenti fissi settimanali, dove i volontari affinano l'uso delle attrezzature e delle varie modalità di gestione delle emergenze.