Tutto il calcio biellese: Che Briga esagerato Cossato, Torri scacco matto con Biogliese. Al Mongrando il derby FOTO

Giornata nera per le biellesi impegnate nel girone di Promozione. Il Vigliano cade sul campo di Arona, perdendo punti e posizioni importanti in zona play off a discapito delle dirette contendenti. Va peggio al Città di Cossato, che crolla davanti al proprio pubblico: passa la capolista Briga col punteggio di 3 a 0.

In Prima Categoria, torna in vetta la Chiavazzese che cala il poker sugli Orizzonti con le reti di Sekka, Mihaila, Dovana e De Simone. Tonfo interno del Ceversama (1-2 con la Pro Palazzolo) e poco distante il Ponderano fa 3-3 con la Vischese. La coppia Isabelli-Sassi fa volare la Valle Cervo Andorno mentre le Torri Biellesi fanno scacco matto a Valdilana Biogliese.

In Seconda, sconfitte sonore per Pollone, Lessona, La Cervo e FC Biella. Quest'ultima superata 2 a 0 dal Mongrando con i centri di Amodeo e Mania. Successi per Valle Elvo Occhieppese e Gaglianico: questi a tre punti dalla capolista.

Infine, in Terza Categoria si registrano i fragorosi successi di Città di Sandigliano e Masserano Brusnengo: entrambe le formazioni sono ora in zona play off a contendersi le posizioni di vertice.

Promozione

Risultati del 10° turno

Arona vs Vigliano 3-1

Bianzé vs Sizzano 3-2

Vogogna vs Dufour Varallo 0-1

Città di Cossato vs Briga 0-3

Juve Domo vs Bulé Bellinzago 2-4

Omegna vs Piedimulera 2-0

Santhià vs Valduggia 1-1

Sparta Novara vs Dormelletto 0-0

Classifica

Briga e Dufour Varallo 20

Omegna e Juve Domo 19

Vigliano 18

Valduggia 17

Bulè Bellinzago e Sparta Novara 15

Santhià e Sizzano 14

Città di Cossato, Piedimulera e Bianzé 11

Dormelletto 10

Arona 6

Vogogna 1

Prima Categoria

Risultati del 10° turno

Ceversama vs Pro Palazzolo 1-2

Chiavazzese vs Orizzonti United 4-1

La Vischese vs Ponderano 3-3

Pro Roasio vs La Chivasso 2-3

Stay O' Party vs Azeglio 3-1

Torri Biellesi vs Valdilana Biogliese 2-1

Valle Cervo Andorno vs Junior Pontestura 2-0

Virtus Vercelli vs Strambinese 1-3

Classifica

Chiavazzese 22

La Vischese 21

Stay O' Party 20

Junior Pontestura e Ceversama 18

Pro Palazzolo 17

Ponderano 15

Strambinese e Valle Cervo Andorno 14

Orizzonti United 13

Valdilana Biogliese 12

Azeglio 10

Pro Roasio e Torri Biellesi 9

La Chivasso 8

Virtus Vercelli 2

Seconda Categoria

Risultati del 9° turno

Aosta Calcio vs Lessona 4-2

Chambave vs Gaglianico 0-3

FC Biella vs Mongrando 0-2

Montjovet Champdepraz vs CGC Aosta 0-1

Pollone vs Bajo Dora 0-4

Valchiusella vs La Cervo 2-1

Valdigne Montblanc vs Valle Elvo Occhieppese 1-2

Classifica

Bajo Dora e Montjovet Champdepraz 22

Gaglianico e CGC Aosta 19

Mongrando 18

La Cervo 17

Valchiusella 14

FC Biella 13

Aosta Calcio e Valle Elvo Occhieppese 9

Pollone 8

Lessona 4

Valdigne Montblanc 3

Chambave 2

Terza Categoria

Risultati dell'8° turno

Amatori Granozzese vs Lenta 0-0

Fara vs Piemonte Sport 0-1

Canadà vs Villanova 8-1

Casalino vs Virtus Mulino Cerano 2-3

Sangermanese vs Città di Sandigliano 1-5

Voluntas Novara vs Masserano Brusnengo 1-3

Classifica

Virtus Mulino Cerano e Amatori Granozzese 19

Canadà 16

Città di Sandigliano 15

Masserano Brusnengo 13

Lenta 12

Voluntas Novara 9

Casalino e Piemonte Sport 8

Fara 7

Sporting Trecate 5

Villanova 3

Sangermanese 0