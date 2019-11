Prova di forza per Scuola Pallavolo Biellese, dominio a Invorio

Prova di forza per Ilario Ormezzano Sai Spb, che supera a Invorio, con un perentorio 3 a 0, il Ceriani Moto. Partita mai messa in discussione, se non nel finale di tempo del secondo set dove la compagnia biellese ha saputo sapientemente contenere la reazione d'orgoglio dei padroni di casa. Pienamente soddisfatto il coach Federico Barazzotto, regolarmente in panchina dopo le fatiche podistiche a New York: “Trasferta insidiosa ma i ragazzi hanno interpretato al meglio la gara. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel secondo set, vuoi per un calo di attenzione, ma nel complesso abbiamo giocato bene ottenendo un buon punteggio fuori casa. Temevamo il loro centrale ma fortunatamente non l'hanno sfruttato appieno. La prova corale è lodevole e la combinazione Frison-Guala sta migliorando giornata dopo giornata. Da segnalare l'ottimo contributo di Brusasca”. Questo il sestetto iniziale: Frison con opposto Guala, Ricino e Gallo alle bande, Marchiodi e Sartore al centro. Libero il solito Vicario.

Ceriani Moto - Ilario Ormezzano Sai Spb 0-3

Parziali: 17-25; 24-26; 13-25.

Ilario Ormezzano Sai Spb: Guala 14, Ricino13, Marchiodi 7, Frison 6, Bagnasco 4, Brusasca 4, Roncati 3, Sartore 2, Vicario (libero) 1, Gallo, Santin, Rastello. All. Barazzotto.