La Biellese cade con l'ultima: a Trino Veliu gela i bianconeri. Aygreville passa nel finale sulla Fulgor

Tonfo esterno per la Biellese. I lanieri inciampano a Trino col punteggio finale di 3 a 2: al 2-0 iniziale dei padroni di casa targato Erbini, è seguita la mirabile doppietta di Bottone, infallibile in entrambe le occasioni su calcio di rigore. Nella ripresa Veliu sigla il gol partita raggelando la compagnia bianconera.

Zona Cesarini fatale per la Fulgor Valdengo, superata al 90' dall'Aygrevile capolista con la rete decisiva di Brunod.

Risultati del 10° turno

Stresa vs FR Valdengo 1-0

Borgaro Nobis vs Borgovercelli 1-2

LG Trino vs La Biellese 3-2

La Pianese vs Pont Arnad Evanco 2-1

Oleggio vs Accademia Borgomanero 5-2

Rivoli vs Pro Eureka 1-0

Ro. Ce. Vs Città di Baveno 2-0

Stresa vs Alicese Orizzonti 3-0

Classifica

Aygreville 23

Borgovercelli 21

Ro. Ce. 18

Pont Arnad Evanco 17

La Biellese 15

Borgaro Nobis e Accademia Borgomanero 14

La Pianese 13

Stresa, Città di Baveno, Rivoli e Alicese Orizzonti 12

FR Valdengo 9

Oleggio e Pro Eureka 8

LG Trino 7