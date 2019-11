Botalla TeamVolley supera al tie-break una buona Foglizzese

Seconda vittoria consecutiva per il Botalla Formaggi TeamVolley che nella quarta giornata del campionato di serie D s’impone al tie-break sulla Pgs Foglizzese (20-25, 25-20, 25-19, 20-25, 15-12). Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lisa Fornasier in palleggio, Rebecca Melotti opposta, Levis e Caratti (poi avvicendata da Silvestrini dal secondo set) attaccanti ricettori, Rachele Melotti e Perucca centrali, alternanza tra i due liberi, con Fantini impiegata in ricezione ed Ippolito in difesa. Partita difficile per le biancoblu, che faticano per tutto l’incontro nel trovare la chiave del match con le esperti torinesi. Primo set con le due squadre che viaggiano vicine nel punteggio fino al 14-16 per le ospiti, brave a concedere poco o nulla, fino al 20-25 della prima frazione. Di segno opposto il secondo parziale, con le cossatesi che iniziano a prendere le misure, riuscendo a “sporcare” la propria pallavolo, per cercare di essere più efficaci nel mettere in difficoltà le avversarie, che non riescono a recuperare (finisce 25-20).

La terza frazione è ancora di marca biancoblu: Silvestrini e compagne proseguono a martellare le ospiti e con battuta, difesa e contrattacco efficace fanno loro il parziale. Quando ci si aspetta che il più sia fatto ecco che salgono in casa Teamvolley il numero di errori e subito la Foglizzese riprende in mano le redini del match e punto dopo punto conduce il parziale fino 25-20 finale. Primo tie-break della stagione e ancora le torinesi a condurre il punteggio, ma due buoni turni al servizio del Botalla danno il là a recupero e sorpasso. Le biancoblu sono poi brave nel finale del set a difendere con i denti il vantaggio fino porre termine alla maratona del quinto set aggiudicandoselo per 15-12. «Due buoni punti che con merito le ragazze hanno conquistato ed in cui sono state soprattutto brave nel cambiar pelle durante l’incontro, ricercando con pazienza ed intelligenza le migliori armi per scardinare la quadrata squadra ospite» dice coach Marco Busancano.

BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY – PGS FOGLIZZESE 3-2

Parziali: (20-25, 25-20, 25-19, 20-25, 15-12)

Tabellino Botalla: Fornasier Lisa 4, Lorenzon 0, Silvestrini 15, Caratti 3, Levis 10, Melotti Rebecca 18, Bognetti n.e, Rastello 0, Melotti Rachele 11, Perucca 11, Ippolito (L), Fantini (L) 1. All. Busancano.