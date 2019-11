Torna in scena la Notte dei Musicals di Arianna Quartesan

La Notte dei Musicals nuovamente in scena! Dopo aver fatto il “sold out” alla Prima, lo spettacolo ideato e coreografato da Arianna Quartesan e realizzato grazie all’associazione Prospettive in collaborazione con La Compagnia Teatrale La Carovana, l’Associazione Libera La Voce e la cantante Giulia Botta, sarà nuovamente riproposto al Teatro Giletti di Ponzone alle 21 di venerdì 22 novembre, con biglietti in prevendita da lunedì 11 novembre con chiusura giovedì 21. Le prevendite saranno disponibili presso B.B. System a Cossato, in via Martiri della libertà 99 e Tabaccheria Zanardi a Ponzone in Via Provinciale 135.