Mandala e dinamica mentale, appuntamento a Biella con NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza due conferenze presso la sede di Biella (viale Macallè 10) con ingresso libero e prenotazione obbligatoria: si comincia giovedì 14 novembre alle 21 con “La geometria sacra : i mandala “ con Fabrizio Ferracin. La parola ‘mandala’ è un termine sanscrito che significa ‘cerchio’ o ‘diagramma cosmico’.Generalmente, ogni mandala racchiude in sè molteplici significati.

A livello esteriore, esso rappresenta il mondo nel suo aspetto divino; ad un livello più profondo, costituisce la mappa di un percorso iniziatico capace di condurre chi la contempla verso l’illuminazione; e ad un livello segreto, raffigura il perfetto equilibrio delle energie sottili che scorrono all’interno del corpo e la chiara purezza mentale che deriva dall’illuminazione. Il giovedì successivo, 21 novembre, alle 21 sarà la volta della “Dinamica Mentale per un benessere somatopsichico.

La Dinamica Mentale, anche conosciuta come Dinamica del Benessere, è la tecnica , che attraverso delle semplici tecniche di rilassamento alfageniche, fa attivare i meccanismi di funzionamento della mente umana, al fine di ottenere o mantenere salute e benessere per una migliore qualità di vita.Si inserisce nella Psicologia del Benessere: un orientamento psicologico emerso in questi ultimi anni nell'ambito della Psicologia della Salute per favorire la capacità di vivere armoniosamente la relazione con se stessi, con gli altri e con il mondo: una capacità determinante nel contrastare il diffuso malessere individuale e sociale.La conferenza non sarà di tipo psicoterapeutico, né di psicologia clinica, ma perseguirà persegue l’unico scopo di ottimizzare le risorse umane per chiunque sia interessato a migliorare la propria qualità della vita.

La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a nuovamentebiella@libero.it (ore ufficio) o 347 0537574.