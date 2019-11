Luca Mercalli a Biella per la rassegna 'Kairos, il tempo dell’azione’

'Kairos, il tempo dell’azione’, rassegna di incontri per capire, ragionare, agire che si colloca nell’ambito nella campagna sociale #InPrimaPersona, attiva da fine ottobre e finalizzata alla ricerca di nuovi volontari per gli Enti del Terzo Settore del territorio biellese e vercellese.

Ambiente, volontariato, società, cultura, impegno civile: per affrontare queste tematiche sono stati invitati una serie di testimonial tra Biella, Vercelli e Varallo conosciuti a livello nazionale in grado di approfondire in maniera autorevole e soprattutto credibile argomenti di attualità con cui molto spesso abbiamo a che fare, ma che altrettanto spesso ci sorvolano in maniera frettolosa e sfuggono ad ogni intento di completezza.

L’aspetto qualitativo degli appuntamenti fa da contraltare ad un’altra finalità molto importante: durante gli incontri le persone interessate potranno richiedere di essere informate sulla possibilità di fare volontariato negli oltre 500 Enti del Terzo Settore presenti sul nostro territorio. Proprio in quest’ottica CTV ha attivato presso le sedi di Biella e Vercelli uno specifico sportello di orientamento al volontariato a cui rivolgersi.

Gli appuntamenti:

Lunedì 11 novembre alle 18.30. Piccolo Studio Chiostro S. Andrea a Vercelli con Stefano Arduini – Direttore di Vita Magazine e Vita.it



Dalle ONG a Greta Thunberg.Il Terzo Settore sotto i riflettori: come cambia lo storytelling del “bene”.

Giovedì 14 novembre alle 21 nella Biblioteca Civica Biella con Luca Mercalli – Climatologo e divulgatore scientifico.

Cambiamenti climatici e stili di vita.Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti.

Venerdì 15 novembre alle 18.30, Sala Colonne CTV, via Orfanotrofio 16, Biella con Michele Tranquilli – Autore pubblicazione “Una buona Idea” – Feltrinelli Editore

Una buona Idea.‘La Cooperazione con le mani’.

Giovedì 21 novembre alle 21 nella Cripta S. Andrea a Vercelli con Domenico Quirico – Caposervizio esteri “La Stampa”, Maurizio Ambrosini – Docente Sociologia delle migrazioni (Università Milano), Daniele Albanese – Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale Caritas Italiana.

Un mondo in cammino? Da secoli la storia dell’umanità pone a confronto maggioranze sedentarie e minoranze in movimento.

Martedì 26 novembre alle 21 nella Sala Colonne CTV, via Orfanotrofio 16, Biella con Stefano Trasatti – Giornalista, Responsabile comunicazione CSVnet, Stefano Laffi – Ricercatore, consulente e formatore nel campo del Welfare.

Come un quadro di Picasso. I mille volti del volontariato: da quello tradizionale alle forme più “fluide” di partecipazione ed impegno civile, a quello capace di attrarre i giovani.

Venerdì 6 dicembre alle 14 al Centro Congressi Palazzo D’Adda di Varallo. Festa dei Giovani di Varallo con Enrico Gremmo – cicloviaggiatore.

Ande, avventura ad alta quota.Il viaggio, l’incontro con la natura e con l’altro diverso da sé.