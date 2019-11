Internet Of Things, la tecnologia per l'impresa 4.0

Ripartono i seminari gratuiti del Punto Impresa Digitale a supporto della digitalizzazione delle imprese in ambito 4.0. Il primo appuntamento, mercoledì 13 novembre, si terrà nella sede camerale di Biella di via Aldo Moro 15, e verterà su una delle tecnologie abilitanti più interessanti e versatili sul mercato: l’Internet of Things.

I lavori si apriranno alle 9, con la registrazione dei partecipanti e gli interventi di Maria Paola Cometti, responsabile dell'ufficio Promozione della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, che illustrerà i servizi digitali a supporto delle imprese erogati dal Punto Impresa Digitale presente nell'ente camerale; di Luca Guzzo, direttore di CNA Biella, che presenterà il CNA Hub 4.0 e di Massimo Foscale, direttore di Confartigiano Biella, che parlerà del Digital Innovation Hub dell'associazione di categoria.

Seguirà l’intervento di Paolo Lasagni, esperto IFOA, che tratterà il tema dell’Internet of Things, dalla sua definizione alla descrizione delle principali caratteristiche, fino ai casi di applicazione in ambienti domestici, commerciali, logistici e produttivi, con la possibilità di vedere concretamente in aula questa tecnologia.

Al termine dei lavori Nicolò Mora, Digital Promoter del Punto Impresa Digitale della CCIAA di Biella e Vercelli, e i referenti di CNA Lab 4.0 e del Digital Innovation Hub di Confartigianato saranno a disposizione delle imprese per approfondimenti individuali.

Per partecipare all’evento è sufficiente compilare il modulo presente sul sito camerale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Punto Impresa Digitale al numero 015.3599378 o all’indirizzo mail pid@bv.camcom.it.