A Mosso tornano i Venerdì Letterari: si parla di Gesù di Nazareth

Venerdì 15 novembre si terrà a Mosso di Valdilana, alle 21 la terza conferenza dei Venerdì Letterari intitolata ”Cristo è morto sulla croce?”Un’interessante conferenza su evidenze storiche e scientifiche, inerenti gli ultimi momenti di vita di Gesù di Nazareth e sulla sua famiglia: Un punto di vista alternativo, semplicemente più umano ...sui fatti avvenuti 2000 anni or sono in Palestina. L’argomento verrà trattato dal punto di vista religioso, scientifico e storico, mai mettendo in discussione il dogma di fede. Relatori: don Giovanni Perini, Giuseppe Giordano e Fabrizio Salani.