Squarcia la gomma dell'auto per una lastra di metallo in strada. Istanti di paura per un 50enne

Non vede una lastra di metallo presente sulla strada provinciale 232, in prossimità di Campore, e nel passarci sopra buca il pneumatico della sua Mercedes. Istanti di paura nella giornata di ieri per un automobilista di 50 anni che è riuscito, fortunatamente, a tener saldo il controllo della sua auto evitando conseguenze maggiori. Sceso dal mezzo, l'uomo ha verificato quanto accaduto constatando che la gomma era completamente squarciata e da buttare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mosso per la messa in sicurezza della galleria e il personale della Provincia per rimuovere il materiale ferroso, perduto probabilmente da qualche veicolo in transito in quel punto. La circolazione stradale non ha subito interruzioni.