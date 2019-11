Preoccupazione a Cossato per un trasformatore in fiamme

Attimi di preoccupazione a Cossato. Questa mattina un trasformatore di alta tensione posto sopra un palo della luce è andato a fuoco poco prima delle 5.30 per cause ancora da accertare. Il dispositivo si trovava a circa 50 metri dalla sede stradale. Sul posto, oltre ai carabinieri, si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco di Biella e Cossato e, in poco meno di un'ora, hanno avuto la meglio sulle fiamme. Successivamente il palo è stato messo in sicurezza da tecnici dell'Enel che si stanno occupando del problema. Sembra che il trasformatore abbia riportato gravi danni.