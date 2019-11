Grondaia pericolante a Pray, necessario l'intervento del 115. Passuello: "Struttura affidata a Ministero sviluppo economico"

Con un apposito veicolo dotato di piattaforma aerea, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Ponzone sono intervenuti a Pray nel pomeriggio di ieri, 9 novembre, per una grondaia pericolante dallo stabile della vecchia cooperativa di consumo e dopolavoro.

"La struttura - spiega il sindaco Gian Matteo Passuello sul suo profilo social - in disuso da anni, oggi affidato al Ministero dello sviluppo economico, necessita di urgenti lavori di manutenzione straordinaria per garantirne sicurezza e stabilità. Lavori che il Ministero non ritiene di effettuare nonostante le ordinanze emesse a suo tempo.