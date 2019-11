Dolore e cordoglio per la morte di Alessandro Triffiletti a soli 51 anni

La morte dell'imprenditore Alessandro Triffiletti a soli 51 anni sta suscitando dolore e profondo cordoglio in tutto il Biellese. Come un fulmine a ciel sereno, la tragedia si è consumata ieri sera, poco dopo le 23, per complicanze dovute ad un delicato intervento di 12 ore allo stomaco, già gravato dai postumi di un investimento stradale, di cui fu vittima all'età di 8 anni.

Dopo aver mosso i primi passi nell'impresa familiare di prodotti chimici, Triffiletti si butta nella cosmetica fondando una florida azienda import/export di prodotti verso il Marocco. Descritto dai più come persona socievole, leale, pieno di vita e amante del buon cibo, Triffiletti lascia la moglie Mina e l'amata figlioletta Meriem, il fratello Gianluca (e la coniuge Luciana) e il padre Renzo e la consorte Tiziana, nonché un grande vuoto per tutti gli amici che lo conoscevano per il suo spirito cordiale. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia sui social.

I funerali si terranno martedì 12 novembre nella chiesa parrocchiale di Tollegno, alle 15. Lunedì, alle 20, la corona sempre a Tollegno.