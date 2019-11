Amicizia e solidarietà: pizza dai Sardi e castagnata a La Malpenga

Sabato 9 novembre, le accoglienti sale di Su Nuraghe, hanno dato ospitalità ai tanti amici che hanno deciso di trascorrere una serata in bella compagnia accanto al forno a legna da cui venivano sfornate le gustose pizze preparate da Pasqualino Senes e il suo staff, servite da volontari del Circolo sardo. Ancora una volta, il grande forno a cupola, realizzato negli anni Settanta da “zio Agostino Angotzi” e periodicamente incendiato, riesce a radunare Sardi e loro amici: estensione di spazio materiale che, oltre il salotto di casa, risulta essere capace di dare ospitalità ai progetti del cuore: al corpo e all’anima.

Tra gli argomenti dei commensali, i prossimi appuntamenti proposti da Su Nuraghe, di cui il primo e immediato è la castagnata di oggi pomeriggio, 10 novembre alle 15, allestita sul grande viale di accesso di Villa La Malpenga, a Vigliano Biellese. Oltre le immancabili caldarroste, si potranno gustare succo di mele della Malpenga appena spremuto da apposito torchio e torrone servito ancora caldo, preparato da torronai di Su Nuraghe. Il ricavato della manifestazione odierna verrà devoluto in beneficenza: pratica virtuosa di solidarietà concreta proposta e partecipata, capace di contenere e far da barriera ad attrattive individualistiche e discriminanti che paiono caratterizzano il tempo presente.A tavola, tra gli ospiti in sala, centauri biellesi aderenti a “Shot Gun LE MC” che, con motociclisti provenienti da altre località, parteciperanno alla castagnata odierna offrendo i loro gadget, incrementando, così, il paniere benefico destinato ai ragazzi ANFFAS di Gaglianico.