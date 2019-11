A Mezzana chiesa gremita di fedeli per la visita della Madonna di Oropa

Nuova tappa nel Biellese per la Madonna di Oropa. Questa mattina la sacra effigie di Maria è stata ricevuta con tutti gli onori dai parrocchiani di Mezzana Mortigliengo. La chiesa era gremita di cittadini, insieme all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfio Serafia, ai carabinieri di Valle Mosso e ai volontari dell'Associazione Carabinieri.

“Da oggi fino a venerdì la Madonna di Oropa si fermerà in paese – spiega il primo cittadino – e sarà aperta ai fedeli per intensi e profondi momenti di preghiera. Inoltre, in settimana, farà visita agli anziani della casa di riposo”.