“Uno schifo totale. Non ci sono parole per descrivere ciò che si trova a ridosso del ponte sul torrente Elvo, in una strada interna che conduce verso i campi, tra i comuni di Borriana e Mongrando. Frigorifero, cella freezer, altri elettrodomestici e rifiuti abbandonati e lasciati a loro stessi. Si può fare qualcosa?”