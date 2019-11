Spazioforma, vittoria thrilling nel derby con Coggiola

Nella terza giornata del campionato di prima divisione regionale Biella batte Coggiola a domicilio nel derby di provincia per 56-50.

Per gli ospiti poteva essere un match molto più tranquillo ma, complice la difesa arcigna dei padroni di casa e le percentuali raccapriccianti dei ragazzi di coach Biglia (25% dal campo complessivo), si è trasformato in una rincorsa durata 35 minuti sfociata in una rimonta rabbiosa ed una vittoria. I padroni di casa cedono con l'onore delle armi dopo aver combattuto su ogni pallone per tutto l'arco del match, vedendo mancare le energie sul più bello.

Va in archivio un match che rappresenta un passo indietro a livello di qualità ma che può rappresentare uno step importante a livello mentale per la squadra del capolouogo mentre Coggiola dalla sconfitta ottiene dei segnali che fanno comunque ben sperare per il prosieguo del campionato dove con questo atteggiamento sicuramente potrà togliersi delle soddisfazioni.

Prossimo appuntamento dello Spazioforma sarà Venerdì 15 Novembre sul legno della Palestra Rivetti, contro gli imbattuti Ronzone Basket.

Coggiola invece andrà alla ricerca, sempre Venerdì prossimo, del primo referto rosa della stagione ancora in casa contro Castellamonte, partita sulla carta abbastanza semplice.

Tabellini

Coggiola: Bertoldo, Camatel A. 8, Camatel A. 10, Cerritiello 5, De Lillo 3, Festa 4, Foglia, Foglia Toi, Furlan 11, Presa 2, Renzani, Secco 7

Biella: Piccioni 7, Allione 7, Bernardini 6, Rossetti, Mandelli 2, Guiotto, Gagliano 4, Finco 4, Marchisotti 14, Caroli 12