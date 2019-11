Poker del Fanton Teens Cossato, Pinerolo ko 88-58 al Pala Bonprix

Quarta vittoria consecutiva per il Fanton Teens Cossato, che batte 88-58 Pinerolo al Pala BonPrix e resta in vetta alla classifica di serie C Silver.

Con un Gregorio Alberto da 23 punti e 31 di valutazione, il Teens non lascia scampo agli ospiti.

Il “solito” avvio pigro (6-13 dopo 5 minuti) costringe coach Gianpiero Bertetti a chiamare time out per schiarire le idee ai suoi.

Il quintetto base (Dotti, Bergamaschi, Murta, Santarossa, Castagnetti) non convince e così Bertetti manda in campo Alberto, Maffeo e Squizzato. Il Teens cambia marcia in difesa e con un parziale di 23-6 in 7 minuti ribalta l’inerzia del match. È proprio l’mvp Alberto a scavare il solco, segnando 15 dei 21 punti di squadra nel secondo periodo. Cossato va alla pausa lunga avanti 41-30 ma non si accontenta: la regia aggiunta di Santarossa è un’arma letale e il Fanton Teens vola a +20 con una tripla di Dotti (62-42).

Le disattenzioni a rimbalzo costano un parziale di 8-0 per gli ospiti che tornano a -12 (62-50 alla terza sirena). È solo un fuoco di paglia, perché il Teens la chiude definitivamente con 8 punti di Murta (18 alla fine).

Il Teens chiude con quattro giocatori in doppia cifra e l’applauso degli oltre 300 supporters presenti sulle tribune.

“Sono soddisfatto per il risultato e la classifica” dice coach Bertetti “meno per la continuità del nostro gioco. Abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco e secondi tiri, frutto di scarsa concentrazione. La squadra ha ancora ampi margini di miglioramento, lavoreremo per colmarli”.

Prossimo impegno, domenica 17 novembre alle 18,30 sul parquet di Grugliasco.

TABELLINO