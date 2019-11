Il 2019 del Team Valli del Rosa raccontato in numeri

Riceviamo e pubblichiamo:

“8 novembre 2018: quella è la data che ha segnato il punto di partenza di questa straordinaria stagione del Team Valli del Rosa-Portas Falegnameria La Stazione. Era un giovedì piovoso, di quelli che mettono tristezza appena metti il naso fuori dalla porta di casa. Riuniti intorno a un tavolo 6 persone, il nucleo storico del Team, gettavano le basi per riprendere il filo di un discorso che, si avvertiva, stava perdendo l’appeal dei primi anni di attività.

Forte di un gruppo di atleti di primissimo piano, spesso protagonisti in passato nelle varie gare ed individualmente super motivati, per la dirigenza e’ stato un gioco molto semplice amalgamare le varie personalità e forgiare un gruppo coeso e potenzialmente vincente. “Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile” è una delle frasi utilizzate dai motivatori per spronare i propri allievi; in questo contesto citarlo non e’ stato necessario, tutti i tesserati erano già mentalmente proiettati verso gli obbiettivi della futura stagione.

Parlare e lavorare in gruppo è stata la carta vincente che ha impresso nella storia della società una quaterna di numeri indimenticabili: 23, 21, 18, 7. La cabala in questo caso c’entra poco ma, chi volesse, potrebbe anche utilizzarli per tentare la fortuna. 23 vittorie, 21 secondi posti, 18 terzi posti sono un bottino eccezionale tanto più se rapportato al numero dei tesserati che porta la media pro capite a livelli inimmaginabili. Ciliegina sulla torta le 7 maglie di campioni ottenute nei vari circuiti, il numero Jolly che nessun club ciclistico amatoriale del nord Italia può annoverare di aver acquisito nel corso di un’unica stagione. Dalla prima uscita di Olcenengo nel lontano mese di febbraio (Zappelloni primo e Paracchini terzo) fino ad Arborio (storia recente con Amendola e ancora Zappelloni) una lunga sequenza di brindisi sul podio dei vincitori nelle competizioni più disparate siano state in circuito che in salita piuttosto che nelle manifestazioni a squadre. Il tutto senza dimenticare che il Team si pone in prima persona nell’organizzazione di gare a livello nazionale, dalla Combinata dello Scalatore al circuito Alpi Challenge, al criterium Alpi Quota 1000. Annata irripetibile? Forse sì, forse no. Di certo lo spirito di vecchi e nuovi tesserati fa ben sperare: il 2020 e’ alle porte e con il nuovo anno le parole lasceranno il posto ai fatti.

Doveroso infine ricordare, al di là delle tante vittorie individuali, i vincitori dei circuiti, quelli che le vittorie se le sono sudate e avranno il privilegio di indossare le maglie di campione qualunque possa essere il valore intrinseco delle medesime.

Cinzia Canna: Campionessa Nazionale di Mediofondo, Campionessa Alpi Quota 1000, Campionessa Nazionale Combinata dello Scalatore, Campionessa Regionale della Montagna.

Stefano Zappelloni: Campione Provinciale Gentlemen 1 Seconda Serie

Massimo Debernardi: Campione Provinciale Veterani 2 Seconda Serie

Giacomo Cerutti: Campione Alpi Quota 1000 categoria Junior".