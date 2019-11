Fiocco rosa in casa Bfb: nasce l'Under 13 di basket femminile

Un gruppo di ragazze dal 2006 al 2008, a cui si potranno aggregare altre cinque ragazze del 2009. Questa è la composizione della nuova Under 13 del Basket Femminile Biellese. In totale una quindicina di atlete. C'è soddisfazione in casa Bfb che anche quest'anno presenta ai nastri di partenza la formazione più giovane del settore under. Sintomo del movimento rosa biellese in espansione, in controtendenza con quello regionale. Nasce poi la collaborazione con Livorno Ferraris, dove la Bfb andrà a gestire le ragazze dell'under 13. La prima esperienza è stata il torneo di Ornavasso del 2 novembre, dove le ragazze delle due società hanno iniziato il loro percorso comune.

''Voglio ringraziare anche le società biellesi con cui collaboriamo'' dichiara il vicepresidente Giorgio Bertucci. ''Alcune ragazze cresciute nel loro minibasket si sono unite alle nostre quest'anno. E sono state ben contente di giocare in una società totalmente 'rosa'. Siamo l'unica realtà femminile biellese ed è naturale che siamo il riferimento per tutte le ragazze. Noi dovremmo essere il punto di riferimento della provincia per tutte quelle bambine che vogliono avvicinarsi al basket. Non vogliamo entrare in concorrenza con le altre società del territorio, peraltro che puntano sui maschietti, ma collaborare per aggiungere sempre più la tonalità rosa alla palla a spicchi e per aumentare la passione per questo sport nel Biellese.Voglio ringraziare anche Livorno Ferraris, che proprio in ottica di collaborazione, avendo qualche ragazzina che non troverebbe spazio in ambito maschile, ha accettato l'invito di aggregare le giovani alla nostra squadra''.

Nasce così, anche con la collaborazione di Livorno Ferraris, la squadra che sarà l'ossatura del futuro della Bfb, che assieme al nuovo minibasket solo femminile, diventa la rampa di lancio della Provincia di Biella per le future giocatrici e appassionate di pallacanestro rosa.