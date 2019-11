Edilnol Pallacanestro Biella: Arriva Trapani, un difficile banco di prova

Un altro scalino, forse il più alto incontrato fino ad ora in stagione. Al forum arriva Trapani, dell’ex Renzi. Biella arriva alla sfida con il naturale entusiasmo portato dalla posizione in classifica e dall’ottima prestazione di Roma, si trova davanti una squadra fisica, costruita per occupare i piani alti della classifica e dotata di grande esperienza.

Qui Biella

Consapevolezza, questa deve essere la parola d’ordine. Dopo il primo mese di campionato le certezze cominciano ad essere importanti: il ritmo, la difesa e la coralità del gioco sono stati costanti nelle vittorie e devono essere i cardini su cui impostare ogni partita. Per battere Trapani servirà un match attento in cui Biella dovrà esser in grado di imporre il proprio ritmo. Gli ospiti Siciliani sono squadra fisicamente “ingombrante” che ha nel gioco in post un’arma utile ma di cui talvolta abusano diventando prevedibili. A livello individuale, il duello Renzi-Omogbo opporrà due giocatori dalle caratteristiche opposte: tecnico e poco atletico il primo, agonista e in moto costante il secondo. Difensivamente Polite Jr avrà il suo bel da fare contro Corbett, classica guardia ala USA con punti nelle mani che fu giustiziere di Biella con la maglia di Montegranaro due stagioni fa, dal suo match passeranno molte fortune di Trapani. Se poi Lombardi confermerà i progressi mostrati contro Roma, Biella dirà sicuramente la sua. Sarà un match fra due filosofie contrapposte che darà sicuramente molti spunti interessanti.

Qui Trapani

3 vinte e 3 perse non sono propriamente l’avvio sperato ma il campionato è ancora lungo. La 2B come già detto è dipendente dal gioco in post che utilizza in circa il 70% delle situazioni, sfruttando un roster di peso e alcuni singoli che eccellono nel fondamentale, Renzi su tutti. Corbett è il miglior marcatore ad oltre 20 di media ma tutti i primi 6-7 delle rotazioni sono giocatori capaci e di esperienza. Si tratta di un avversario complesso e da rispettare, costruito per mirare alle posizioni di vertice.



La Storia

Andrea Renzi, ex di giornata, si lasciò con i rossoblù dopo l’anno della retrocessione in cui l’allora Angelico lo aveva letteralmente rimesso in piedi dopo anni di continui infortuni. Accasatosi a Verona a caccia di un “progetto” che all’epoca gli parve avere prospettive migliori - i veneti puntavano alla promozione immediata - di quello Biellese, proseguì la sua carriera proprio a Trapani da dove non si è più mosso. Nonostante un rapporto rimasto buono con l’ambiente societario rossoblù viene costantemente beccato dal pubblico che non gli ha mai perdonato l’imputato “tradimento” che altro non è stato che la scelta di un professionista.

Il ritorno fra le mura amiche dell'Edilnol avverrà Domenica 10 Novembre, alle ore 17:00 quando verrà alzata la palla a due del match contro Trapani.