Prima edizione per il Cross del Babi a Livorno Ferraris

Mega premi per il Cross del Babi di domenica 10 novembre in frazione Castell’Apertole di Livorno Ferraris. La prima edizione della gara proposta dall’Atletica Santhià, su un percorso unico nel suo genere nel cuore della campagna vercellese, infatti mette in palio dieci pranzi per due persone e dieci soggiorni in camera doppia con colazione all’interno dell’Osteria La Colombara distribuiti tra le varie categorie (da Allievi fino a m65 e oltre).

All’interno del Parco “Il Babi”sarà allestito il circuito di gara. Ritrovo alle 8 per le iscrizioni fino alle 9 in frazione Castell’Apertole di Livorno Ferraris, alle 9.30 inizieranno le gare. Partiranno i Cadetti e Cadette con prova di 2 chilometri, a seguire i Ragazzi (1000 metri) e Ragazze (1000 metri), poi Esordienti dalle 10.10, quindi alle 10.30 al via la gara Allievi/e, Junior Promesse e Sf 23 e oltre, Sm 60 e oltre che percorreranno un circuito di 4000 metri, a chiudere alle 11 la gara maschile di 6000 metri.

Subito a seguire le premiazioni. Premi per Esordienti uguale per tutti, riconoscimenti ai primi tre classificati delle altre categorie, coppa alle tre società più numerose.

Per informazioni 3494345577. Iscrizioni sul posto.