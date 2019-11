Dis_Cover Live, al Vecchio Mulino di Valdengo il contest per le band biellesi (e non solo)

Dis_Cover Live è un contest musicale per band e musicisti solisti, una chiamata alla creatività rivolta ad artisti del Biellese e non solo. Due prime fasi eliminatorie, una sabato 9 novembre e l'altra il 30 novembre precederanno la finalissima del 7 dicembre. Il tutto accadrà nella cornice del Vecchio Mulino, ristopub di Valdengo. L'idea nasce dall'esigenza di supportare e promuovere la musica inedita dal vivo, in particolare in questo caso i partecipanti saranno chiamati ad eseguire un proprio brano e a riarrangiare una cover in chiave propria. A vincere sarà la cover più originale.

Nella prima serata la giuria sarà composta da: Riccardo Rugggeri, cantante e compositore nei progetti Lomé, Le Lavatrici Rosse e Syndone; Antonella Adone, giornalista e ambassador del Club to Club; Antonio Tavassi, tecnico del suono da anni di stanza a Bristol facente parte dello staff di JETI lab, etichetta indipendente dell'Alto Biellese, tra cui anche Jacopo Tricoli, cantautore e produttore, e Rossana Longo, curatrice d'eventi. In palio tre premi: la produzione di un brano presso gli studi di JETI lab, un buono acquisto in strumentazione musicale del valore di 100 euro presso Disco D'Oro (Cossato) e un'intervista radiofonica presso la trasmissione Quarters Solo su Radio JP (Puglia).