Rally, Tosini-Marzano al via del Ronde Gomitolo di Lana

Tutto pronto per la 10° edizione del Rally del Gomitolo di Lana, la ronde dal fascino unico.

L'appuntamento sulle strade biellesi per la grande sfida ai massimi livelli è per il 9 e 10 novembre. Presente anche Davide Tosini che, sempre navigato da Mariangela Marzano, affronterà i 4 passaggi sulla Curino capovolta, per un totale di 36,80 km cronometrati, a bordo della nuova FORD FIESTA R1T; primo esemplare al mondo. Auto estremamente competitiva e performante grazie soprattutto alle cure della TH Motorsport, il team biellese nato dall'accordo tra Chiavenuto Andrea, Alessio Rodi e Andrea Vineis.

Per Tosini quindi, si preannuncia un weekend dove la parola d'ordine sarà divertimento ma anche concentrazione per affrontare una gara che entrerà nel vivo con le operazioni di verifiche sportive, contestuali con la distribuzione dei radar sabato 9 novembre a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00 Relais Santo Stefano di Sandigliano (BI).

La parte agonistica si aprirà con la presentazione dei concorrenti sabato sera a partire dalle 20.00 in Piazza Martiri della Libertà a Biella, dove i concorrenti faranno ritorno domenica sera alle 18.31