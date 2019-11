Alla Fiera di San Martino con gli asinelli

Il 10 novembre il Rifugio degli Asinelli parteciperà alla 25ma edizione della festa patronale di San Martino di Sala Biellese, con una formula che ha il sapore del passato: una passeggiata con gli asini che vi condurrà nel cuore della fiera di prodotti tipici locali artigianali, gastronomici e di antiquariato minore, organizzata dalle Associazioni di Sala Biellese in collaborazione con il Comune.

'E' un piacere essere nuovamente al fianco del Comune di Sala Biellese per la 25ma edizione della festa patronale di San Martino. Abbiamo scelto di essere presenti, oltre che con il tradizionale banchetto, anche con una formula che piace molto al pubblico: la passeggiata con gli asini.'' commenta Daniela Marzari, Deputy Country Coordinator del Rifugio.

''Grazie al loro passo lento, passeggiare insieme ai nostri asinelli è un'opportunità unica per gustare a fondo le bellezze del territorio della Serra, in una modalità che la rende particolarmente adatta anche al passo di famiglie con bambini. Camminare con l'asino è, inoltre, un'occasione unica per riscoprire un modo di vivere del tempo passato, senza la frenesia di raggiungere in breve tempo una determinata meta.''

Alla fiera di San Martino con l'asino: orari passeggiate

Partenza da Il Rifugio degli Asinelli h 10

Partenza dalla fiera a Sala Biellese h 11

Partenza da Il Rifugio degli Asinelli h 13

Partenza dalla fiera a Sala Biellese h 14

Per le passeggiate non è necessaria la prenotazione.Come di consueto, Il Rifugio degli Asinelli rimarrà aperto tutto il giorno dalle 10 alle 17 e dal pomeriggio lo staff vi aspetta allo shop addobbato con decorazioni natalizie per un the caldo e biscotti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Ufficio stampa della Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS”

Laura Salvatore

Tel 015 2551831 - 340 7412578